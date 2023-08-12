Президент соперника "Актобе" сделал прогноз на второй матч в Лиге конференций

Президент румынского "Сепси" Ласло Диосеги поделился с официальным сайтом клуба мнением об исходе первого матча противостояния с "Актобе" в Лиге Конференций, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый матч команд в рамках третьего отборочного раунда Лиги Конференций прошел в Румынии и завершился со счетом 1:1.

"Я знал, что "Актобе" - очень хорошая команда. Для нас же это был не очень удачный матч, но мы старались, и я рад тому, что мы доминировали во втором тайме. Мы не увидели в игроках той свежести, которую видели в предыдущих матчах, чувствовалась усталость. Да, оставалось три минуты, и на 88-й мы сравняли счет, но все равно боялись, что проиграем. Тогда пройти дальше было бы очень сложно. Теперь же шансы остались равными - 50 на 50. На выезде мы обычно играем хорошо. Они думают, что победят нас на глазах у 12 000 страстных болельщиков, но мы неплохо играем в контратаках. Так что шансы равные - посмотрим, как сложится эта лотерея", - отметил Диосеги.

Ответная игра пройдет 17 августа в Актобе.

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