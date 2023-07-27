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Реклама Новости спорта Футбол Лига конференций Сегодня 21:58 Комментарии "Ордабасы" выигрывает у "Легии" после первого тайма матча Лиги конференций ©ФК "Ордабасы" В Шымкенте проходит первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz. Местный "Ордабасы" принимает "Легию" из Варшавы (Польша). После первого тайма казахстанский клуб ведет со счетом 1:0. Автором гола на 13 минуте стал Всеволод Садовский. Для обеих команд это первый еврокубковый матч в сезоне-2023/24. Поделиться в соц. сетях:













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