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"Ордабасы" показал видео спорных моментов в матче с "Легией"

"Ордабасы" показал видео спорных моментов в матче с "Легией"
©ФК "Ордабасы"

"Ордабасы" представил видео спорных моментов в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Шымкентский клуб встречался на своем поле с варшавской "Легией" (Польша). Казахстанская команда вела со счетом 2:0, но упустила победу - 2:2.

В обзор попал эпизод со вторым голом гостей, которому вероятно предшествовал офсайд. Кроме того, шымкентцы обратили внимание на эпизод с не назначенным пенальти после контакта игрока "Легии" с Бобуром Абдихоликовым в штрафной площади польской команды.

Ответный матч команды проведут в Варшаве 4 августа.

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Метки:
Ордабасы ФК Лига конференций Польша

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