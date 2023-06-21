Определился соперник "Ордабасы" в квалификации Лиги конференций

Шымкенсткий "Ордабасы" узнал соперника во втором раунде квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Александра Седнева сыграет с варшавской "Легией". Первый матч казахстанский клуб проведет на своем поле. Ответная встреча состоится в Польше. Игры запланированы на 27 июля и 3 августа.

Отметим, что в этом турнире также определились потенциальные соперники "Актобе" и "Тобола".

Кроме того, "Астана" в случае неудачи в первом раунде квалификации Лиги чемпионов сыграет в Лиге конференций с проигравшим в паре "Хамрун Спартанс" (Хамрун, Мальта) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль).

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