Определился соперник "Астаны" в плей-офф Лиги конференций

Стал известен возможный соперник "Астаны" в раунде плей-офф Лиги конференций. Жеребьевка состоялась в Ньоне (Швейцария), сообщают Vesti.kz.
Если казахстанский клуб не сможет пройти болгарский "Лудогорец" в третьем отборочном раунде Лиги Европы, то попадет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем противостояния "Валмиера" (Латвия) - "Партизани" (Албания). Игры этой стадии намечены на 24 и 31 августа.
Напомним, что матчи между "Астаной" и "Лудогорцем" пройдут 10 и 17 августа. Первая игра состоится в Казахстане, а ответная - в Болгарии.
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