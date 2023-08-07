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Определился соперник "Астаны" в плей-офф Лиги конференций

Определился соперник "Астаны" в плей-офф Лиги конференций
©ФК "Астана"

Стал известен возможный соперник "Астаны" в раунде плей-офф Лиги конференций. Жеребьевка состоялась в Ньоне (Швейцария), сообщают Vesti.kz.

Если казахстанский клуб не сможет пройти болгарский "Лудогорец" в третьем отборочном раунде Лиги Европы, то попадет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем противостояния "Валмиера" (Латвия) - "Партизани" (Албания). Игры этой стадии намечены на 24 и 31 августа.

Напомним, что матчи между "Астаной" и "Лудогорцем" пройдут 10 и 17 августа. Первая игра состоится в Казахстане, а ответная - в Болгарии.

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Метки:
Астана ФК Лига конференций

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