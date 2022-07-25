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Опасные соседи, или как обстоят дела у конкурентов Казахстана по таблице коэффициентов УЕФА

Опасные соседи, или как обстоят дела у конкурентов Казахстана по таблице коэффициентов УЕФА
©ФК "Кайрат"

Казахстанские клубы не очень удачно начали еврокубковый сезон, а это значит, что пришло время с тревогой посмотреть в таблицу коэффициентов УЕФА. И если о возможном движении Казахстана вниз мы уже поговорили, то сейчас самое время посмотреть, как там дела у соседей по таблице и каковы их перспективы.

Напомним, Казахстан занимает 31-ю строчку рейтинга, имея 11 875 очков (0,375 очка за текущий сезон) и четыре клуба в еврокубках.

29-е место - Азербайджан

Очков - 13.125 (0.500 в текущем сезоне)

О том, чтобы догнать Азербайджан в таблице, речи даже не идет (напомним, весной сгорят очки, набранные в сезоне-2018/19), но воспринимать как ориентир вполне можно. Золотая жила Азербайджана в этом году - "Карабах". Чемпионы страны уничтожили польский "Лех" в первом раунде квалификации Лиги чемпионов (0:1, 5:1) и уже обыграли швейцарский "Цюрих" в первом матче второго раунда со счетом 3:2. В случае победы "Карабах" сыграет в третьем раунде с победителем пары "Ференцварош" - "Слован", и шансы азербайджанцев на выход в плей-офф не выглядят туманными. А в случае вылета из ЛЧ "Карабах" ждет отбор Лиги Европы.

А вот у азербайджанских участников Лиги конференций дела идут не блестяще. "Габала" и "Зиря" почти лишились шансов на выход в третий раунд, проиграв в первых матчах второго венгерскому "Фехервару" (1:4) и израильскому "Маккаби Тель-Авив" (0:3) соответственно, а "Нефтчи" пропустил в гостях два безответных мяча от кипрского "Ариса".

30-е место - Словения

Очков - 11.875 (1.500)

Чемпион страны "Марибор" продолжает сражаться в Лиге чемпионов. С белорусским "Шахтером" справились, а вот сенсацию прошлого сезона, молдавский "Шериф", в первом матче второго раунда квалификации обыграть не удалось (0:0). В Лиге конференций картина неравномерная. "Мура" сыграла в гостях вничью 1:1 с ирландским "Сент-Патриксом" и имеет неплохие шансы перед ответным матчем второго раунда. "Копер" дома уступил "Вадуцу" из Лихтенштейна (то есть из второй лиги Швейцарии) 0:1, а вот "Олимпия" не смогла ничего показать румынскому "Сепси" в гостях (1:3). Впрочем, очков "Марибора" пока хватает для того, чтобы словенцы не воспринимали Казахстан как главного конкурента в рейтинге.

32-е место - Молдова

Очков - 10.000 (1.500)

Теперь поговорим о тех, кто позади. Молдова - самый опасный конкурент, потому что лучший сезон клубов из этой страны - 2021/2022. Точнее одного клуба - "Шерифа". Сенсационные победы над "Реалом" и "Шахтером", а также бодрая игра в квалификации принесли молдаванам 5,250 очка. Что же сегодня? "Шериф" мы уже упомянули, он сражается с "Марибором" в ЛЧ.

Один клуб в Лиге конференций уже потерян - "Сфынтул Георге" не справился со словенской "Мурой". А вот "Петрокуб" и "Милсами" в первых матчах второго раунда сыграли со своими соперниками ("Лячи" из Албании и "КуПС" из Финляндии соответственно) вничью и еще могут обогатить молдавскую копилку баллами.

33-е место - Беларусь

Очков - 9.750 (0.500)

А вот белорусы в этом сезоне особой опасности не представляют. Дела у клубов из этой страны в Лиге конференций плохи. БАТЭ, когда-то кусавший "Баварию", "Реал" и "Ювентус", сгорел 0:3 от турецкого "Коньяспора", "Гомель" был разгромлен греческим "Арисом" 1:5, а вот минское "Динамо", уступившее в Израиле "Хапоэлю Беэр-Шева" 1:2, шансы на борьбу сохраняет. Еще есть вылетевший из Лиги чемпионов солигорский "Шахтер", которому в третьем раунде Лиги конференций, скорее всего, предстоит сыграть с румынским ЧФР.

34-е место - Косово

Очков - 9.458 (1.125)

Два клуба из четырех косовары уже потеряли: "Лапи" и "Гиляни" вылетели еще на самой ранней стадии Лиги конференций. Начинавшие сезон в Лиге чемпионов "Балканы" в шаге от выхода в третий раунд ЛК: с "Ла-Фиоритой" из Сан-Марино команда жестоко расправилась, забив в первом же матче четыре безответных мяча. "Дрита" тоже пока держится: в первой встрече второго раунда футболисты этого клуба сыграли вничью 0:0 с бельгийским "Антверпеном".

35-е место - Латвия

Очков - 9.125 (1.250)

Латвия - еще один потенциальный конкурент Казахстана в таблице в конце сезона. И опасность не эфемерная. "Рига" унизила в гостях словацкий "Ружомберок" (3:0) и уже готовится к третьему раунду Лиги конференций. Оттуда ей уже машет рукой РФШ, который сыграет с победителем пары "Хибернианс"/"Левадия". "Лиепая" и "Валмиера" свои первые матчи проиграли, но вполне могут пройти дальше: "Лиепая" пропустила дома всего один мяч от "Янг Бойз", "Валмиера" уступила в гостях "Шкендии" из Северной Македонии 1:2. Not bad.

36-е место - Финляндия

Очков - 8.875 (1.250)

Гранд финского футбола ХИК выбил из Лиги чемпионов латвийский РФШ, но пока не особо справляется с чешской "Викторией" - 1:2 в первом, домашнем матче. В Лиге конференций пока в строю все, кроме "Интера" из Турку. КуПС сражается с "Милсами" из Молдовы (2:2 в первом матче), а "Сейняйоки" в первом матче уступил дома норвежскому "Лиллестрему" 0:1.

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