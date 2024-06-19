"Они не рады". В "Актобе" отреагировали на жеребьевку Лиги конференций

Спортивный директор "Актобе" Сергей Доронченко прокомментировал результаты жеребьевки квалификации Лиги конференций для своего клуба, передают Vesti.kz.
"Красно-белые" начнут свой путь с первого отборочного раунда и встретятся с "Сараево" из Боснии и Герцеговины.
"На самом деле слабых соперников нет. К любому необходимо относиться с уважением. Но раз уж вы спросили, то поинтересуйтесь у нашего соперника. Уверен, что они не рады жребию. Перед "Актобе" стоят высокие задачи, поэтому мы обязаны проходить дальше. Без пафоса, без шапкозакидательских настроений, но и без самобичевания, - приводит его слова телеграм-канал Серый CARDINAL.
Первая игра состоится 11 июля в Актобе, ответная - 18-го числа в Сараево.
Загрузка матч-центра...
Реклама