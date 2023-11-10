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"Очень плохо". Бабаян - об ошибках "Астаны", уровне Томасова и зимних трансферах

"Очень плохо". Бабаян - об ошибках "Астаны", уровне Томасова и зимних трансферах
©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал исход домашнего матча с косовским "Балкани". Клубы встречались в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший на "Астана Арене", завершился нулевой ничьей. Теперь в активе команд по четыре балла после четырех сыгранных туров.

"Добрый вечер! Такого яркого футбола, наверное, не получилось. Было много позиционной борьбы. По самоотдаче вопросов нет. И мы, и они бились, не давая друг другу пространство. Были у нас неплохие моменты со стандартных ситуаций, у них - после наших потерь. А так, в целом, в атаке очень плохо сыграли сегодня. Я думаю, что вот всех предыдущих матчах атакующие действия были намного лучше. Не знаю, с чем связано. Может, это отсутствие тонуса. Надо, конечно, разбираться. Но играли очень осторожно. Может и ответственность за результат придавало давление. Конечно, хотели выиграть... В конце у нас были моменты со стандартов, могли додавить, но в целом закономерный результат", - заявил Бабаян.

- Отсутствие игровой практики могло сказаться на результате сегодняшней встречи? И как эта проблема будет решаться дальше, ведь впереди еще две игры в Лиге конференций.

- Да, я сказал про тонус, что давно не играли. Группа футболистов, которая сегодня играла, в последний раз выступала в первой игре с "Балкани", а прошло уже две недели. Что касается подготовки, то у нас, во-первых, большое количество сборников. Они уезжают. С теми, кто остался, мы планируем работать. Может, сыграет двусторонку с дублем. В этом плане есть большие проблемы. Но никуда от этого не денешься. Самое главное, чтобы сейчас все вернулись здоровыми из сборных. И нашей сборной хотел бы пожелать удачи! Все-таки самые ключевые матчи в истории всего казахстанского футбола. Им нужно пожелать успехов, будем искренне за них переживать.

- Почему Марин Томасов постоянно играет, находясь в плохой форме? Создается впечатление, что с ним команда выходит на поле как вдесятером.

- Мне кажется, он забил немало голов, в том числе на выезде против "Партизани". Здесь не нужно винить Томасова. Потому что сегодня многие ребята не сыграли на своем уровне. Я знаю, что у вас есть определенные симпатии к Марину, и любой такой матч вы как будто ждете, чтобы что-то сказать. Но я должен защищать его, потому что он такой футболист, которого может всю игру быть не видно, а он в итоге решит исход матча. У него достаточно опыта, он знает свои ошибки. Здесь не нужно делать крайним кого-то одного. Это неправильно, я считаю.

- Но вы даете слишком много авансов Томасову, который может провести один ударный матч из десяти. В то же время вы не даете шансов Эльхану Астанову. А сегодня он неплохо вышел на замену.

- Вчера на предматчевой пресс-конференции я вам говорил, что Астанов неделю болел с температурой. И мы понимали, что он больше 15 минут не сыграет. До этого, когда он не болел - он выходил и играл. Я же не могу давать просто практику, я же не смотрю в паспорт, какая у него национальность. Здесь все решается на поле.

- Останется ли Томасов на следующий сезон?

- Я не знаю. Это вопрос к руководству клуба по поводу продления контракта. Вопрос вообще не по адресу.

- Сезон в казахстанском футболе заканчивается в начале ноября, и участникам групповых стадий еврокубков не хватает игрового тонуса на финише важного отрезка. Как с этой проблемой можно бороться?

- Конечно, хотелось бы, чтобы наш чемпионат заканчивался к середине ноября. Это плюс будет и для сборной. Но, с другой стороны, вы же понимаете, что у нас сегодня такая инфраструктура, что тяжело где-то на севере играть в такую погоду. У нас здесь "Астана Арена", где мы еще можем играть, ну "Тобол Арена" есть, манеж. Может, на юге еще где-то можно, в Алматы. А так, конечно, сложно. Ноябрь выпадает полностью, а там еще и сборная играет. Если попадаешь в групповой этап, то играешь и в декабре. В этом плане есть сложности, но их трудно решить.

- Давайте представим, что вы полностью занимаетесь селекцией клуба предстоящей зимой. Насколько сильно вы бы поменяли нынешний состав?

- Да нет, сейчас об этом нет смысла говорить. Я вообще не сторонник мечтать о чем-то. Нужно быть реалистом. На следующий год будет видно. Если будем работать, если все будет нормально, то подумаем, кого оставлять, с кем продлевать контракт. В целом у нас неплохая команда. Конечно, усиления нужны всегда, плюс есть и возраст, много возрастных футболистов, но качество есть. Конечно, нужно разбавлять игроков, нужна молодая свежая кровь, добавить качества, это да. Но конкретно на этот вопрос я сейчас не готов вам ответить.

- Макс Эбонг в сборной Беларуси зачастую играет ближе к атаке, и делает это эффективно. Почему бы его не использовать на этой позиции в клубе, ведь в первой игре с "Балкани" он вышел так и сделал ассист?

- У него сегодня такая же была позиция, как в первой игре. Просто мы там немножко играли по-другому: было пространства больше, "Балкани" очень открыто играл, хотели дома победить. Мы воспользовались этим пространством. Сегодня вы видели, что они нам не давали пространства, как и мы им. Я сказал, что была больше позиционная игра. И в сборной он тоже не всегда играет впереди. У него тоже есть игры, где он играет в опорной зоне. Он он выполняет объем, цепляется за мячи, также там у нас Душан Йованчич выпал, два-три футболиста были не в том состоянии. Поэтому выбор был такой.

- Вы уже долго находитесь в структуре клуба. Раньше в команде было немало молодых талантливых игроков, как Неманья Максимович или Бахтиер Зайнутдинов. Почему сейчас вы перестали вести работу в этом направлении?

- Знаете, во-первых, мы здесь только год работаем, и у многих игроков уже были действующие контракты. Во-вторых, это вопрос к селекционной службе, кто этим занимался на протяжении длительного времени. Много лет потеряно. Пока мы занимались сменой руководства, другие команды развивались. Сейчас, когда выбор стоит между "Астаной" и европейской командой, конечно люди выберут другую команду, чтобы постоянно играть в групповых стадиях. Потому что "Астана" свое время потеряла. Я думаю, это тоже связано. И финансовая составляющая играет большую роль, другие раньше были деньги, легко было взять талантливого футболиста, за которого можно было заплатить. Сейчас у нас этих возможностей нет. Поэтому это вопрос к селекционной службе. Которая должна найти этих талантов, а еще должна договориться с людьми и клубами. Это очень сложный процесс, и все это надо выстраивать.

Теперь "Астане" осталось провести два матча до окончания группового этапа. 30 ноября столичные примут у себя дома загребское "Динамо", а 14 декабря на выезде сыграют с пльзеньской "Викторией".

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Метки:
Футбол Лига конференций Астана ФК Казахстан Косово Астана Бабаян Григорий

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