"Нужно серьезно подготовиться". Тренер "Карабаха" оценил группу с "Кайратом" в Лиге конференций

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Это серьезные соперники. "Кайрат" и "Омония" - чемпионы своих стран. Кипрские клубы всегда были трудными соперниками для нас. Наши матчи получались интересными. Были и неудачи. Поэтому нужно очень серьезно подготовиться к этим встречам.

"Базель" не нуждается в особом представлении. В ближайшие дни узнаем соперников поближе и можно будет говорить более детально.

Одно точно - мы попали в группу с очень серьезными соперниками", - приводит слова Гурбанова пресс-служба команды.

Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги конференций состоялась в Стамбуле, с ее итогами можно ознакомиться здесь.

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