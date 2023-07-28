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"Ничего не решено". Карпович прокомментировал победу "Актобе" в матче Лиги конференций

"Ничего не решено". Карпович прокомментировал победу "Актобе" в матче Лиги конференций
©ФК "Актобе"

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович прокомментировал результат матча квалификации Лиги конференций против грузинского "Торпедо" (Кутаиси), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Выездной матч завершился победой "Актобе" со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 3 августа.

"В первую очередь, поздравляю болельщиков с этой важной и нужной победой. Мы долго ждали старт в еврокубках и очень рады и счастливы, что так удачно получилось сыграть. Хотел бы сказать слова благодарности ребятам игроков за то, что услышали, сыграли правильно и достаточно организованно. Считаю, что выиграли по делу. Хочу сразу сказать, что еще ничего не решено, есть ответный матч и на поле бывает всякое.

Насколько серьезна травма Луки Гадрани? Очень обидно терять одного из ведущих защитников. Не знаем степень повреждения. Надеемся, что ничего серьезного. .Не готов ничего говорить, нужно сделать обследование. Это разочарование данного матча, несмотря на результат. Что касается новичков, они будут играть в ближайшем матче. У нас есть травмы, Арман Кенесов. Пропускают игру сразу два игрока из-за желтых карточек - это Шомко и Раичкович, Гадрани выпал. Мы на всех ребят рассчитываем. У новичков нет времени на раскачку и подготовку, поэтому они обязаны помочь нам в ближайших матчах и по ходу сезона. На всех рассчитываем, поэтому они в нашей команде", - заявил Карпович.

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Метки:
Карпович Андрей Лига конференций Актобе ФК

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