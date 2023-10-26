Названа цена следующего матча "Астаны" в Лиге конференций

Наставник "Астаны" Григорий Бабаян в интервью Meta-ratings.kz высказался о матче казахстанской "Астаны" с косовским "Балкани" в третьем туре группового раунда Лиги конференций, передает Vesti.kz.

"В первую очередь, хочу поздравить всех с праздником. Касаемо нашего соперника, "Балкани" - сильная команда которая играет в уверенный и агрессивный футбол. Для нас очень важно завтра победить. Это будет определяющей игрой для нас. Хотим продолжить борьбу за выход из группы, поэтому сделаем все, чтобы победить. По стилю "Балкани" очень похож на "Динамо" Загреб. Обе команды играют в комбинационный футбол. Не стал бы выделять минусы "Балкани". У всех команд есть свои слабые стороны", - сказал Бабаян.

Игра между ними состоится завтра, 26 октября, в 22:45 по времени Астаны.

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