Назван точный счет матча Лиги конференций "Астана" - "Балкани"

Бывший игрок "Астаны", косовского "Фероникели" и сборной Черногории Дамир Кояшевич дал прогноз на матч группового турнира Лиги конференций "Астана" - "Балкани", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 9 ноября, на "Астана Арене" и начнется в 21:30 по местному времени. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Думаю, на домашнем стадионе "Астане" не будет легче. На 100 процентов знаю, что на "Астана Арене" с "Балкани" игра получится тяжелой, потому что гости тоже дома выступают на искусственном газоне, таком же, как и в Астане. Они уже к этому полю привыкли. Так что хозяевам будет тяжело.

В "Балкани" достаточно квалифицированных футболистов, это хорошая команда, которая в прошлой встрече имела много моментов, но не реализовала, а "Астана" забила два гола. Но "Балкани" объективно выглядел лучше.

Думаю, казахам будет очень тяжело. Могу сказать, что ожидаю ничьей. В Астане может быть ничья со счетом 2:2. Мое мнение такое", - приводит его прогноз "РБ".