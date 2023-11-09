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Назван точный счет матча Лиги конференций "Астана" - "Балкани"

Назван точный счет матча Лиги конференций "Астана" - "Балкани"
©instagram.com/fca.astana

Бывший игрок "Астаны", косовского "Фероникели" и сборной Черногории Дамир Кояшевич дал прогноз на матч группового турнира Лиги конференций "Астана" - "Балкани", сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 9 ноября, на "Астана Арене" и начнется в 21:30 по местному времени. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Думаю, на домашнем стадионе "Астане" не будет легче. На 100 процентов знаю, что на "Астана Арене" с "Балкани" игра получится тяжелой, потому что гости тоже дома выступают на искусственном газоне, таком же, как и в Астане. Они уже к этому полю привыкли. Так что хозяевам будет тяжело.

В "Балкани" достаточно квалифицированных футболистов, это хорошая команда, которая в прошлой встрече имела много моментов, но не реализовала, а "Астана" забила два гола. Но "Балкани" объективно выглядел лучше.

Думаю, казахам будет очень тяжело. Могу сказать, что ожидаю ничьей. В Астане может быть ничья со счетом 2:2. Мое мнение такое", - приводит его прогноз "РБ".

С турнирным положением команд в группе C можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Косово Астана ФК Лига конференций

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