Назван точный счет матча "Астаны" за выход в группу Лиги конференций

Бывший защитник сборной Сербии, дортмундской "Боруссии", "Вильярреала" и "Астаны" Антонио Рукавина высказался о ближайшем матче чемпиона Казахстана в Лиге конференций-2023/2024. В раунде плей-офф команде Григория Бабаяна будет противостоять "Партизани" из Албании, сообщают Vesti.kz.

Первая встреча команд пройдет сегодня, 24 августа, на "Астана Арене" и начнется в 20:00 по местному времени. Ответная состоится в ночь на 1 сентября на "Эльбасан-Арене".

"Думаю, когда "Астана" начинала эту квалификацию в Лиге чемпионов, реальными были шансы, чтобы она выступила в итоге именно в Лиге конференций, потому что в клубе сейчас не такая хорошая ситуация, как раньше. Конечно, считаю, что и сейчас они сильнее, чем "Партизани".

Дома "Астана" выиграет со счетом 2:0, а потом легче будет там играть, в Албании. Понятно, что фаворит в этой паре - чемпион Казахстана. Полагаю, домашнюю встречу они выиграют, а потом и квалифицируются в Лигу конференций", - приводит слова Антонио "РБ".

39-летний Рукавина выступал за "Астану" в период 2018-2021 годов, после чего принял решение о завершении игровой карьеры.

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