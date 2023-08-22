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Назван победитель матча "Астана" - "Партизани" в плей-офф Лиги конференций

Назван победитель матча "Астана" - "Партизани" в плей-офф Лиги конференций
©ФК "Астана"

Российский портал "Спорт-Экспресс" сделал прогнозом на первый матч раунда плей-офф Лиги конференций между казахстанской "Астаной" и албанским "Партизани", сообщают Vesti.kz.

"Парни Зорана Зекича прошли уже два раунда квалификации: в общей сложности провели четыре матча и во всех выиграли. "Партизани" разделался с "Атлетик Клуб Эскальдес" из Андорры и латвийским "Валмиеру". Правда, до этого албанцы вылетели из Лиги Чемпионов после первого отборочного этапа - их без проблем снял с пробега БАТЭ (3:1 по сумме двух встреч).

Клубу из Тираны осталось преодолеть одну стадию, чтобы впервые в истории попасть в групповой этап еврокубка. Высшим достижением "красных быков" остается третий отборочный раунд Лиги чемпионов в сезоне-2016/17. В Лиге конференций "Партизани" тормозил в первом и втором квалификационных раундах.

"Астана" - куда более опытный еврокубковый игрок. Команда из Казахстана неоднократно выступала на групповом этапе Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Последние два сезона желто-синие стараются квалифицироваться в группу Лиги конференций, но пока безуспешно: в прошлом сезоне остановились во втором раунде отбора, до этого — в третьем.

Текущую кампанию коллектив Григория Бабаяна начал в первом раунде Лиги чемпионов и там справился с "Динамо" Тбилиси (1:1, 2:1). После чего уступил загребскому "Динамо" (0:4, 0:2) и спустился в Лигу Европы, где мгновенно отлетел от "Лудогорца" (2:1, 1:5). В случае прохода "Партизани" "Астана" попадет в групповой этап еврокубка впервые с сезона-2019/20.

Прогноз: победа "Астаны", - говорится в статье.

Напомним, матч состоится 24 августа и пройдет на "Астана Арене". Начало игры в 20:00 по столичному времени.

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Метки:
Астана ФК Лига конференций Наши в еврокубках Футбол

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