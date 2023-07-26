Наставник "Легии" оценил "Ордабасы" и назвал самых опасных игроков в казахстанском клубе

Главный тренер варшавской "Легии" Коста Руняич прокомментировал предстоящее противостояние с "Ордабасы" в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч "Ордабасы" - "Легия" пройдет завтра, 27 июля в Шымкенте. Ответная встреча в Варшаве состоится 3 августа.

"Я рад, что мы продлили контракт. Я и руководство клуба думаем и смотрим в одном направлении. Мы начали испытание, и оно еще не закончено. Думаю, на сегодня достаточно, потому что завтрашняя встреча - самая важная.

Да, здесь достаточно жарко, но мы были к этому готовы. Погода одинакова для обеих команд, и я уверен, что мы справимся. Мы привыкли к высоким температурам, потому что в Варшаве тоже тепло. Мы счастливы, что снова можем представлять "Легию" на международной арене.

"Ордабасы" - лидер лиги, очень сильная команда, претендент на чемпионство. После семнадцати игр у них тринадцать побед, три ничьи и одно поражение, что говорит о многом. Мы должны играть ответственно, мы знаем, как хотим подать себя.

Вингер Шахбоз Умаров - игрок, за которым нужно следить. Также капитан Асхат Тагыберген очень опасный игрок, с хорошим дальним ударом. "Ордабасы" - опасная команда, за которой нам придется следить. Они играют дома, у них будет поддержка трибун, атмосфера будет жаркая и мы с нетерпением ждем игры. Это исторический матч для "Легии", так как это первый матч в Лиге конференций УЕФА. Мы хотим победить, но также знаем, что у соперников такая же цель", - цитирует немецкого специалиста официальный сайт польского клуба.