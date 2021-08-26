"Нас устраивает только победа". В "Шахтере" дали обещание на ответный матч Лиги конференций

Главный тренер карагандинского "Шахтера" Магомед Адиев поделился ожиданиями от ответного матча против израильского "Маккаби" Тель-Авив в рамках раунда плей-офф Лиги конференций.

- Понятно, что мы очень сильно отталкивались от нашей первой игры. Тренерский штаб внес определенные коррективы. Правильные они или неправильные - покажет игра. Учитывая, что в сегодняшней игре нас устраивает только победа для прохода в групповой этап, мы постараемся воплотить это все в жизнь, - цитирует специалиста пресс-служба "горняков".

Также о предстоящей игре высказался нападающий "Шахтера" Оралхан Омиртаев:

- Мне, как воспитаннику карагандинской школы футбола, очень приятно представлять "Шахтер" на таком высоком уровне. У нас сложная игра против хорошего соперника. У них есть преимущество, но мы сделаем все, задействуем все силы и будем бороться на поле, чтобы пройти дальше.

За нас переживает не только Караганда, но и весь Казахстан. Мы сделаем все возможное, чтобы принести удовольствие нашим фанатам.

Напомним, матч пройдет в Тель-Авиве и начнется 23:30 по столичному времени. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

В первой игре в Нур-Султане "Шахтер" проиграл - 1:2.

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