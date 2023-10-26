Для нас наступает "час икс" - футболист "Астаны" о борьбе за выход из группы Лиги конференций

Защитник "Астаны" Тимур Досмагамбетов прокомментировал предстоящий матч третьего тура группового этапа Лиги конференций против косовского "Балкани", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Косово и начнется в 22:45 по столичному времени. Прямая трансляция доступна здесь.

"Матч с "Балкани" будет определяющим для нас в плане борьбы за выход из группы. Для нас наступает "час икс". Мы должны показать себя как одна сплоченная команда и проявить характер. Главная задача – победить. В нашей группе все команды со своим уровнем и философией. "Балкани" – очень крепкая и сильная команда. Тяжелый график? Всегда хочется играть и добиваться результата – и в клубе, и в сборной", - сказал Досмагамбетов на пресс-конференции.

После двух туров "Балкани" имеет в активе три очка, тогда как "Астана" баллов пока не набрала. Это будет первое очное противостояние клубов в еврокубках.

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