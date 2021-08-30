"На три головы выше "Кайрата". Экс-футболист сборной СССР оценил уровень азербайджанского "Карабаха"

Бывший нападающий сборной СССР и экс-тренер национальной команды Азербайджана Казбек Туаев, ныне являющийся членом исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана, в интервью Azerisport оценил шансы "Карабаха" в групповом этапе Лиги конференций. Он считает, что команде по силам выйти из группы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В группе Н соперниками "Карабаха", в прошлом сезоне занявшего второе место в чемпионате Азербайджана, станут швейцарский "Базель", алматинский "Кайрат" и кипрская "Омония".

"Я ничего не могу сказать про "Кайрат" и "Омонию", так как не видел их в деле. Что касается "Базеля", то они чуть ли ни каждый сезон ярко выступают в еврокубках. Неплохая команда. Но это не такие уж непроходимые команды. Думаю, выйдем из группы. Наши пройдут", - отметил специалист.

На вопрос о соперничестве "Карабаха" и "Кайрата" Туаев ответил следующее: "По всем параметрам "Карабах" на три головы выше "Кайрата". Курбан Бердыев? Он хороший тренер. В свое время хорошо работал, но Гурбанов (тренер азербайджанского клуба . - Прим. ред.) и "Карабах" сильнее Бердыева и "Кайрата", - заключил он.

Отметим, что "Кайрат" и "Карабах" сыграют друг с другом в третьем и четвертом туре группового этапа. Матч в Азербайджане пройдет 21 октября, а в Алматы - 4 ноября.

Групповой этап стартует 16 сентября. В этот день алматинцы дома примут кипрскую "Омонию".

Туаев играл на профессиональном уровне с 1959 по 1972 год. За это время он защищал цвета "Спартака" из Нальчика, бакинского "Нефтяника" (ныне - "Нефтчи") и "Спартака" из Орджоникидзе (ныне - "Алания Владикавказ"). В 1967 году он провел два матча за сборную СССР.

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