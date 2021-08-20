"Мы сделали важный шаг". Игрок "Маккаби" - о победе над "Шахтером" в первом матче за выход в группу ЛК

Полузащитник "Маккаби" из Тель-Авива Ави Рикан прокомментировал первый матч раунда плей-офф Лиги конференций против карагандинского "Шахтера".

Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу израильтян.

"Мы - большой клуб, который всегда стремится участвовать в групповых этапах еврокубков, и я считаю, что мы сделали важный шаг на пути к этой цели. Это только первый матч. На следующей неделе нам предстоит еще одна тяжелая игра, которая пройдет на нашем домашнем стадионе и с нашим климатом. Надеюсь, что нам удастся довести это дело до конца.

Я рад за Идена Шамира, который был с нами всего несколько дней и забил гол. Он очень важен для нас.

Мы знали, что встретим очень тактическую команду с хорошими защитниками. Мы можем привнести гораздо больше из нашего атакующего стиля, и я уверен, что от игры к игре это также будет отражаться", - приводит его слова KazFootball.kz.

Ответная игра команд состоится 26 августа в Израиле. Победитель противостояния выйдет в группу Лиги конференций.

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