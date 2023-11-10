"Мы немного лучше". Вратарь "Балкани" выделил игрока "Астаны" и оценил уровень команды

Опытный албанский голкипер Энеа Количи доволен исходом матча против "Астаны" в Лиге конференций. Вратарь косовского "Балкани" сохранил свои владения в неприкосновенности и помог увезти нулевую ничью. В интервью корреспонденту Vesti.kz он рассказал о прошедшем матче и выделил самого опасного игрока соперников.

- Сегодня была жесткая игра для обеих команд. Что можете сказать о ней?

- Для начала хочу поздравить свою команду за приложенные усилия, чтобы одержать здесь победу. Я думаю, что "Астана" - это сложный соперник. В этой игре мы показали, что немного лучше, чем "Астана", у нас были шансы, но это футбол. Иногда бывает так, что у тебя есть моменты, но тебе не суждено победить. Я надеюсь, что "Астана" продолжит успешное выступление в Лиге конференций. Посмотрим, что будет в последних двух турах.

- Этот результат можно назвать хорошим для "Балкани"?

- Если честно, мы не приезжали для того, чтобы вернуться с одним набранным баллом. Но как я сказал ранее, у нас были моменты, которые мы не реализовали. Я думаю, это хороший результат в общем.

- Чего не хватило для победы?

- Да, мы боролись за победу. Мы хотели этого и вырваться на второе место в таблице, переписать клубную историю. Вы знаете, что для Косова это большое событие, ведь только второй раз в истории команда из этой страны играет на таком уровне. Я думаю, что если каждый год мы будем показывать хорошие результаты, то соперники станут уважать нас больше.

- До того, как вы встретились с "Астаной" в первый раз, было ли у вас общение с кем-то из албанских экс-игроков "Астаны"? К примеру, с Аздреном Ллуллаку или Энео Битри?

- Нет. Если честно, мы смотрели много матчей "Астаны". Мы знаем, что это большой клуб в Казахстане. Мы проявили большое уважение этой команде. Конечно, мы получали информацию от разных игроков.

- Что вы можете сказать об атаке "Астаны"? Кажется, у вас особо не было работы в воротах.

- Я думаю, что "Астана" играла так же, как и в первой игре с нами. Они были очень агрессивны, особенно в концовке. Но мы не позволили им забить и играть в свою игру. Нас защита была очень хороша. Лишь последние 5-10 минут были действительно нервными. Порой нам помогала удача.

- Кто из игроков был наиболее опасен для вас?

- Я не знаю, как его зовут... 23-й номер... Играет слева.

- Фабьен Урега.

- Да. Он был очень опасен, он очень техничен. Как я сказал, "Астана" была достаточно агрессивной. Я думаю, мы потрудились на славу.

Напомним, матч четвертого тура групповой стадии, прошедший на "Астана Арене", завершился безголевой ничьей. Теперь у обеих команд по четыре набранных балла, но именно "Астане" удалось занять второе место по итогам игрового тура.