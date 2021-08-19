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"Мы уже доказывали в матче, где нас списывали". Тренер "Шахтера" - о поражении от "Маккаби" и ответной встрече

"Мы уже доказывали в матче, где нас списывали". Тренер "Шахтера" - о поражении от "Маккаби" и ответной встрече
Магомед Адиев. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Футбол Лига конференций

Наставник "Шахтера" Магомед Адиев объяснил причины поражения в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций от "Маккаби" из Тель-Авива. Он считает, что рано списывать команду со счетов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший на "Астана Арене", завершился волевой победой "Маккаби" со счетом 2:1. 

- Считайте, что в первом тайме соперник владел инициативой, атаковал позиционно. Мы плохо цеплялись за мяч, проигрывали подборы, уступали в единоборствах. Но мы, готовясь к "Маккаби", отмечали, что они много владели мячом в предыдущих матчах. В какой-то мере мы ожидали этого. Понимали, что во втором тайме соперник не так активен, и, в принципе, на это делали ставку. Знали, что у них оголяются зоны, что наши шансы будут в большей степени во втором тайме. Хотелось бы, чтобы в первом тайме мы были поактивнее. В перерыве определенные корректировки мы сделали. Рассчитывали, что первые минут 15 после перерыва соперник будет активен, но потом интенсивность игры снизится. И уже там мы должны были искать свои возможности. Два гола, которые мы пропустили в течение пяти минут, конечно, смазали нам игру. Понятно, что мы не удовлетворены этим результатом. Я не думаю, что была какая-то расслабленность. Но концентрацию мы свою потеряли. 

- Почему игра в атаке была слабой?

- Я не скажу, что мысли в атаке не было. Если вы про первый тайм, то да, я только что уже сказал, что хотел больше владения. Но если вы проанализируете все те игры, которые уже сыграл "Маккаби", то увидите то же самое. Я считаю, что играть с "Маккаби" открыто с первых минут не стоит. Это опытная команда, которая извлекает пользу из мелких нюансов, и, по большому счету, так и получилось. Мы хотели, чтобы нападающие больше цеплялись, зарабатывали фолы. Но получилось так, как получилось. Во втором тайме у нас были хорошие выпады, и мы забили гол.

- За счет чего вы планируете перевернуть ход противостояния?

- Я считаю, что мы до сих пор находимся в игре. Ничего не ясно в этом противостоянии. Мы уже доказывали и с румынами ["Стяуа"], где нас все списывали. Есть ответная встреча, есть соперник, есть мы. Мы команда, мы будем готовиться к этому нелегкому противостоянию. Они фавориты и были ими. Но все всегда решалось и решается на футбольном поле. Как это делать? Мне самому еще нужно все проанализировать, на сегодняшний день я не готов ответить на вопрос, как мы будем это делать [играть в ответном матче].

- Умаев, забивший гол, пока не готов играть с первых минут?

- Я думаю, пока не готов. Он наша боевая единица, как и любой другой игрок. Я знаю, для чего я его приглашал и брал. Я как никто знаю его потенциал, потому что работал с ним еще в молодежной команде "Ахмата". Считаю, что он в неоптимальной форме. 

Отметим, что ответная встреча пройдет 26 августа в Израиле. Победитель этого противостояния гарантирует себе участие в групповом этапе Лиги конференций.

Ранее итог игры прокомментировал тренер гостей Патрик Ван Лиувен.

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Метки:
Футбол Лига конференций Шахтер ФК Израиль

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