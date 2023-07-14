"Можно сказать "убивали". Тренер "Тобола" оценил победу в матче Лиги конференций

Главный тренер "Тобола" Милич Чурчич прокомментировал победу команды в первом матче квалификации Лиги конференций над финской "Хонкой", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Матч в Костанае завершился со счетом 2:1. При этом "Тобол" уступал по ходу игры, но сумел победить благодаря дублю Мильяна Вукадиновича.

- Было очень приятно играть на нашем стадионе при такой поддержке болельщиков. Атмосфера - топ. Ожидали тяжелую игру и знали, что у соперника есть очень хорошие качества. Анализировали, что "Хонка" играет в короткий пас. Мы старались встречать хорошим прессингом. 15-20 минут в первом тайме что-то не получалось, но потом у нас было много моментов. У нас продолжаются проблемы с реализацией и уверенностью футболистов. Мои игроки хорошо выступают как команда. Спасибо им за сегодняшнюю игру, они отдали все силы на поле, старались, работали. Жаль, что мы не забили еще два-три гола, потому что у нас были моменты, можно сказать "убивали". Это был только первый тайм – не нужно впадать в эйфорию. Нужно успокоиться и готовиться к ответному матчу – второму тайму. 2:1 – это не такое преимущество. Еще раз – Костанай сегодня показал себя футбольным городом. Мы это и знали раньше.

– Многие игроки сегодня получили предупреждения (четыре желтых карточки игрокам "Тобола"). Как это прокомментируете?

– Будем штрафовать (смеется), потому что у нас очень хорошая дисциплина. Никогда нельзя так показывать эмоции. Поэтому работаем, дисциплина у нас хорошая и команда всегда работает. Желтых карточек сегодня было много, потому что много эмоций.

– Можно ли сказать, что соперник играл жестко?

– Я могу сказать, что у них есть сила, физика, индивидуальные качества хорошие тоже есть. Мы знали это и хотели быстро переводить наши атаки на фланги. И это получилось, так и забивали. У Вукадиновича гол, у Чеснокова были моменты, и у Дебле, после стандартов. Жалко, что не забили еще одни гол. Будем стараться пройти дальше.

– Моментами казалось, что игроки "Хонки" намеренно действовали жестко против Дебле. Можно так сказать?

– Да, были четыре-пять моментов на желтую карточку. Может судья не видел. Дебле хорошо работал, были у него стопроцентные моменты. Он один из наших опытных игроков. Может это футболисты "Хонки" знали. Но все равно он сделал свою работу.

– Наши новички Забелин и Мркаич будут в следующей игре?

– Посмотрим, как они будут чувствовать себя. Забелин вышел и был хороший удар. У Мркаича качества есть, ему немного тяжело адаптироваться, но будет все нормально. Я уверен, что они будут усилением.

Ответный матч в Финляндии пройдет 20 июля.

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