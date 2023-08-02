"Может наказать в любой момент". Тренер "Тобола" предостерег команду перед матчем с "Базелем"

Главный тренер "Тобола" Милич Чурчич высказал мысли о предстоящем матче квалификации Лиги конференций против швейцарского "Базеля", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первой встрече "Тобол" победил швейцарский клуб со счетом 3:1. Ответная встреча в Костанае пройдет завтра, 3 августа.

- На ожидает вторая игра против очень серьезного соперника - ФК "Базель". Может кто-то хочет меня и нашу команду расслабить, но у нас сегодня была установка, анализ игры и разговор, что надо максимально уважать такого соперника, как "Базель". В прошлом году они играли в полуфинале Лиги конференций. И в каждом году играет в еврокубках, в групповом этапе и плей-офф. Поэтому максимальное уважение к сопернику, нам будет в два раза сложнее, чем впервой игре. Может быть в первой игре "Базель" допустил недооценку нашей команды. Я там сказал и снова скажу, что наша команда будет стараться играть в хороший футбол, чтобы болельщики наши были довольны и мы так играем постоянно. Готовимся к этой игре. Еще раз повторюсь, что нас ожидает очень тяжелый матч. Поэтому нам нужна максимальная поддержка наших болельщиков.

- Примут ли в отчетной игре новички команды?

- Заявка должны быть за 24 часа перед игрой. К сожалению, два очень качественных футболиста не будут с нами завтра. Дай бог, мы пройдем в следующий раунд и они буду с нами.

- Как команда психологически подходит к игре, учитывая результат первого матча?

- Больше психология нужна, чем физика. Потому что футболисты думают: "Выиграли "Базель" 3:1". Уже "летают". В "Базеле" играют такие футболисты, которые стоят по 3,5-4 миллиона евро. И футболисты, которые играли в ПСЖ, "Лейпциге", и сам "Базель" играет на высоком уровне. Они знают свои задачи, поэтому нужно больше над психологией работать. Я каждый день с игроками разговариваю о том, что не надо ни на секунду расслабляться и готовится максимально серьезно. Мы знаем, что "Базель" может наказать в любой момент. Нам нужно максимально серьезно с дисциплиной подойти к игре.

- Превосходят ли футболисты "Базеля" игроков "Тобола"?

- Знаете, уровень футбола в Европе и Казахстане разный. И уровень футболистов тоже. Я знаю, что наша команда очень серьезно готова. И мы работаем как команда. Это видно было во втором тайме с "Базелем". Если смотреть, как "Базель" играет, то это серьезная команда, поэтому я и сказал, что мы играем против очень серьезной команды. Не надо расслабляться. Но и мои футболисты очень хорошо выглядят. Я уверен, что завтра они отдадут все силы с помощью наших болельщиков, чтобы добиться нашей цели - выиграть "Базель" и выйти в третий раунд квалификации.

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