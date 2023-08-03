"Легия" - "Ордабасы". Где смотреть прямую трансляцию ответного матча Лиги конференций

В ночь с 3 на 4 августа шымкентский "Ордабасы" сыграет с польской "Легией" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча пройдет в Варшаве и начнется в 01:00 по Астане. В прямом эфире игру покажет Qazsport. Также трансляция и будет доступна сайте на телеканала.

Прямая трансляция на Qazsport

Напомним, первый матч прошел в Шымкенте и завершился со счетом 2:2.

