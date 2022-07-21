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Реклама Новости спорта Футбол Лига конференций Сегодня 16:57 Комментарии "Кызыл-Жар" назвал состав на матч Лиги конференций ©ФК "Кызыл-Жар" Футбольный клуб "Кызыл-Жар" обнародовал состав на матч с хорватским "Осиеком" в Лиге конференций, сообщает официальный сайт УЕФА. Игра пройдет в Нур-Султане, а в стартовый состав вошли следующие исполнители: - Вратарь Мирослав Лобанцев, защитники Маттео Мужек, Марк Гурман, Валерий Каршакевич и Юрий Бушман, полузащитники Еркин Талапов, Павел Яковлев, Мусса Коне, Жиан Мартинс - Дос Сантос и Пабло Подио, нападающий Элгуджа Лобжанидзе. - Вратарь Ивица Ивушич, защитники Марин Леовац, Славко Бралич, Миле Шкорич и Карло Бартолец, полузащитники Дарко Неяшмич, Петар Брлек, Ласло Кляйнхайслер и Иван Фиолич, нападающий Михо Цакташ и Михрет Топчагич. Матч начнется в 18:00 по времени Нур-Султана и будет показан в прямом эфире. Поделиться в соц. сетях:







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