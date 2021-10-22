Кризис идей, проигранный сезон и увольнение в Германии. Зачем болельщики "Кайрата" просят вернуть Шпилевского?

Некоторые болельщики "Кайрата" после поражения в матче третьего тура групповой стадии Лиги конференций от "Карабаха" (1:2) вновь призвали уволить с поста главного тренера Курбана Бердыева и вернуть Алексея Шпилевского. Корреспондент Vesti.kz рассуждает, стал бы для алматинцев такой шаг правильным и так ли плох Бердыев.

Сейчас рассуждать о подобном можно с большой долей условности - тренеры, работавшие в последнее время в клубе, уже не возвращались назад. Но если предположить такой, безусловно сказочный, сценарий, встает вопрос, что полезного привнес бы Шпилевский.

Очевидно, его успех в КПЛ-2020 подкупил фанатов алматинцев. И стоит признать, по игре "Кайрат" в предыдущем сезоне был лучшим в высшем дивизионе.

Однако в текущем сезоне у молодого специалиста, мягко говоря, не пошло. "Кайрат" был далек от собственного образца предыдущего года. У этого спада много факторов и причин. Безотносительно ухудшения игры у самих "желто-черных", главным образом текущее положение дел можно связать с внешними моментами, такими как турнирная дистанция чемпионата, проходящая не в рваном режиме, как в сезоне-2020, и с одинаковыми возможностями для всех команд выступать на своих полях. Это одни из немногих факторов, ставших определяющими в нынешнем сезоне.

Что касается статистики Шпилевского, при котором алматинцы начинали выступление в КПЛ-2021, то под его руководством команда сыграла 14 матчей. В них было одержано шесть побед, шесть поединков завершились вничью и две игры были проиграны. Команда забила 26 голов и пропустила 13. "Кайрат" потерял 18 очков, набрав 24 балла из 42. На момент его ухода отставание от лидирующей "Астаны" составляло десять баллов, а от "Тобола" - семь очков.

Очевидно, что потеря почти половины баллов серьезно подпортила турнирные притязания алматинцев. Преемник Шпилевского Кирилл Кекер отчасти исправил ситуацию, сократив отставание на пять очков от уже лидирующего "Тобола" и на четыре от "Астаны". Команда набрала 13 баллов из 15 возможных, забила 17 мячей и пропустила три. "Кайрат" продемонстрировал убедительные результаты, победив "Тараз" (2:0), "Туран" (3:0), "Каспий" (5:1) и "Атырау" (5:0). Лишь с костанайцами была результативная ничья - 2:2.

При Бердыеве алматинцы одержали в КПЛ три победы, а также имеют по одной ничьей и поражению. Разница мячей - 8:5. Из 15 возможных очков команда набрала десять. По сравнению с Кекером и Бердыевым, потери, допущенные Шпилевским, выглядят колоссальными.

Футбол молодого белоруса, с высокой интенсивностью действий игроков, акцентированный на атаку и агрессивным прессингом, очаровал в предыдущем сезоне многих. Но теперь это не сработало в пользу "Кайрата". Ментально, а где-то и физически команда просела. Весь романтизм вокруг его идей и философии разбивается о голые факты и беспристрастную статистику.

Безусловно, за вчерашнюю игру претензии должны предъявляться Бердыеву. В данный момент он главный тренер команды. Но зреть надо в корень. Бердыев отвечает только за текущий отрезок сезона, когда принял команду, сыграв, по сути, роль пожарного. Его стаж в "Кайрате" составляет без малого два месяца, а это очень мало для глубоких выводов. Предсезонная подготовка, трансферы, наигрывание тактических схем - все это затачивалось под философию и видение белоруса. Что из этого вышло - видно до сих пор.

К слову, находись Шпилевский в настоящий момент у руля "Кайрата", была бы у фанатов возможность прямо сейчас обсуждать положение клуба в еврокубках? Справедливости ради, стоит сказать, что возможность стартовать в Лиге чемпионов - это его заслуга. Но, в предыдущие два сезона алматинцы под руководством Шпилевского уже по итогам второго раунда завершали выступление в квалификации Лиги Европы. Оба раза путь "желто-черным" преграждали соперники из Израиля - сначала "Хапоэль" из Беэр-Шевы, а затем "Маккаби" (Хайфа). Этот же "Маккаби" в текущей еврокампании из Лиги чемпионов высадил Кекер.

Не совсем корректно будет говорить, как выступил бы сейчас Шпилевский, но к его неудачам в Лиге Европы с "Кайратом" стоит добавить провал в квалификации турнира в сезоне-2018/19 во главе брестского "Динамо", который вышел в третий раунд, но уже в первом матче потерпел разгромное поражение от кипрского "Аполлона" (0:4). В этом поединке белорус был дисквалифицирован и руководил игрой с трибун. Затем Шпилевский покинул "Динамо-Брест".

Ностальгия по футболу Шпилевского, принесшего в прошлом году результат, еще сильна. Но будем честны, в этом сезоне его идеи относительно "Кайрата", как видим, исчерпали себя. Да и на новом месте белорус продержался менее трех месяцев. Клуб второй Бундеслиги "Эрцгебирге" при Шпилевском опустился на дно турнирной таблицы и после его увольнения по-прежнему замыкает ее.

Напомним, "Кайрат" в третьем туре групповой стадии Лиги конференций уступил в Баку "Карабаху" - 1:2. Сейчас алматинцы с одним очком занимают третью строчку в турнире, обходя по дополнительным показателям кипрскую "Омонию".

В КПЛ-2021 "желто-черные" досрочно обеспечили себе бронзовые награды. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь. В воскресенье команда Бердыева примет "Астану".

Фото: ФК "Кайрат"

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