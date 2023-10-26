В Косово оценили шансы "Астаны" в матче с "Балкани" в Лиге конференций

Журналист косовского издания Gazeta Blic Sport Лорик Яшаница поделился своими мыслями о предстоящем матче "Балкани" и "Астаны" в рамках группового этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет сегодня, 26 октября, в Приштине и начнется в 22:45 по астанинскому времени.

"Астану" ожидает очень сложный матч, учитывая длительный перелет в Приштину. Казахстанцам сейчас нечего терять и, наверное, они бросят все силы на эту игру. Однако "Балкани" тоже голоден до побед. Подопечные Илира Даи хотят продолжить удивлять своими результатами в Европе. Главный тренер Даи имеет богатый опыт в еврокубковых играх. Думаю, косовары выложатся на все 100 процентов от своих возможностей, чтобы получить три очка и показать уровень футбола в Косово. Хочу пожелать обеим командам удачи", - приводит его слова Meta-ratings.kz.

Напомним, что "Астана" идет на последнем, четвертом месте в группе С, не набрав ни одного очка после двух туров. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Прямая трансляция третьего матча "Астаны" в группе Лиги конференций

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