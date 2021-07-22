Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига конференций
Сегодня 07:30
 

Клуб из Гибралтара преподнес громкую сенсацию в еврокубках

  Комментарии

Поделиться
Клуб из Гибралтара преподнес громкую сенсацию в еврокубках ©x.com/LincolnRedImps

"Линкольн", представляющий Гибралтар сенсационно обыграл на своем поле чешскую "Сигму" в матче пятого тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

"Линкольн", представляющий Гибралтар сенсационно обыграл на своем поле чешскую "Сигму" в матче пятого тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Линкольна".

Примечательно, что чехи первыми вышли вперед на восьмой минуте матча после гола Даниэля Вашулина.

Спустя 11 минут Ян Коутны оформил автогол, благодаря чему счет сравнялся.

Победу клубу из Гибралтара принес Николас Позо, отличившийся на 73-й минуте.

Таким образом, "Линкольн" набрал семь очков. Столько же у "Сигмы". Клуб из Гибралтара занимает 20-е место в сводной таблице Лиги конференций, а чешская команда - 24-е.

Отметим, ранее "Линкольн" победил дома польский "Лех" (2:1) и сумел на своем поле забрать очки у хорватской "Риеки" (1:1).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Лион   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 декабря 19:00   •   не начат
Лион
Лион
(Лион)
- : -
Гавр
Гавр
(Гавр)
Кто победит в основное время?
Лион
Ничья
Гавр
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!