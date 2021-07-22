Клуб из Гибралтара преподнес громкую сенсацию в еврокубках

"Линкольн", представляющий Гибралтар сенсационно обыграл на своем поле чешскую "Сигму" в матче пятого тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу "Линкольна".
Примечательно, что чехи первыми вышли вперед на восьмой минуте матча после гола Даниэля Вашулина.
Спустя 11 минут Ян Коутны оформил автогол, благодаря чему счет сравнялся.
Победу клубу из Гибралтара принес Николас Позо, отличившийся на 73-й минуте.
Таким образом, "Линкольн" набрал семь очков. Столько же у "Сигмы". Клуб из Гибралтара занимает 20-е место в сводной таблице Лиги конференций, а чешская команда - 24-е.
Отметим, ранее "Линкольн" победил дома польский "Лех" (2:1) и сумел на своем поле забрать очки у хорватской "Риеки" (1:1).
ANOTHER SPECIAL NIGHT IN GIBRALTAR!!— Lincoln Red Imps FC (@LincolnRedImps) December 11, 2025
Nicholas Pozo nets the winning goal to put us in a strong position heading to Poland next week 💪#LRIFC | #UECL pic.twitter.com/2T4Gkz4o2G
