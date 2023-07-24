С кем могут сыграть в Лиге конференций "Актобе", "Ордабасы" и "Тобол"

Определились потенциальные соперники казахстанских клубов в квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так "Ордабасы" в третьем отборочном раунде турнира встретится с победителем пары "Аустрия" (Австрия) - "Борац" (Босния и Герцеговина). Для этого шымкентцам во втором раунде необходимо проходить польскую "Легию". Первый матч с клубом из Варшавы пройдет 27 июля в Шымкенте. Ответная встреча пройдет в Польше в ночь с 3 на 4 августа.

"Тобол", который во втором раунде сыграет против швейцарского "Базеля" (27 июля на выезде и 3 августа дома), в случае успеха в этом противостоянии в следующей стадии встретится с победителем пары "Дерри Сити" (Ирландия) - КуПС (Финляндия).

Отметим, что "Тобол" раньше других казахстанских клубов стартовал в Лиге конференций. В первом раунде квалификации костанайцы обыграли другой финский клуб "Хонка".

"Актобе" в третьем раунде может сыграть с победителем пары ЦСКА (Болгария) - "Сепси" (Румыния). Для этого "красно-белым" во втором раунде необходимо проходить грузинское "Торпедо". Первая игра пройдет 27 июля в Кутаиси, а ответная - 3 августа в Актобе.

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