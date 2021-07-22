Казахстан узнал место в рейтинге УЕФА после вылета "Астаны" и "Елимая" из еврокубков

Стало известно место Казахстана в таблице коэффициентов УЕФА по итогам ответных матчей первого квалификационного раунда еврокубков, передают Vesti.kz.
Накануне "Астана" и "Елимай" вылетели из Лиги конференций. По итогам двух встреч семейский клуб уступил армянскому "Алашкерту" (3:3, по пенальти — 5:6), а столичный - албанскому "Динамо Сити" (2:4).
Добавим, что у Казахстана осталось ещё два клуба в еврокубках. Алматинский "Кайрат" выбил черногорскую "Сутьеску" (4:1) и вышел во второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов.
Костанайский "Тобол" вступит в борьбу со второго квалификационного раунда Лиги конференций.
По итогам ответных матчей первого квалификационного раунда еврокубков Казахстан сохранил 36-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1.Англия – 101,852;
2.Италия – 87,660;
3. Испания – 82,368;
4. Германия – 80,116;
5. Франция – 67,653;
6. Португалия – 62,650;
7. Бельгия – 56,850;
8. Нидерланды – 50,729;
9. Турция – 46,375;
10. Чехия – 43,025;
...36. Казахстан – 11,875.
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