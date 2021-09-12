"Кайрат" с помощью девушек представил новую форму на Лигу конференций

Алматинский "Кайрат" представил дополнительный комплект формы, в котором футболисты будут играть на групповом этапе Лиги конференций УЕФА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Новый комплект выполнен полностью в белом цвете - гетры, шорты и футболка. В презентации участвовали девушки.
По итогам жеребьевки "Кайрат" попал в групп H Лиги конференций, где соперниками стали кипрская "Омония", швейцарский "Базель" и азербайджанский "Карабах".
Первый матч алматинский клуб проведет дома уже 16 сентября. Расписание игр доступно здесь.
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