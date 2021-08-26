"Кайрат" назвал стартовый состав на ответный матч за выход в группу Лиги конференций

Сегодня, 26 августа, "Кайрат" проведет ответный матч с люксембургской "Фолой" на стадии раунда плей-офф Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. В первой игре победили "кайратовцы" со счетом 4:1.
Состав "желто-черных":
Напомним, это будет первый матч для Курбана Бердыева в качестве главного тренера "Кайрата". Контракт с 69-летним специалистом подписан до конца 2021-го с возможностью пролонгации на два года.
До этого он занимал должность советника председателя наблюдательного совета клуба.
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