Карпович назвал самый обидный момент в неожиданном вылете "Актобе" из еврокубков

Главный тренер "Актобе" Андрей Карпович после поражения от румынского "Сепси" в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги конференций извинился перед болельщиками, сообщают Vesti.kz.

На послематчевой пресс-конференции он отметил, что обиднее всего вылететь из еврокубков из-за фанатов, которые заслуживают большего.

Напомним, "Актобе" сыграл с "Сепи" в ничью 1:1 в первом матче на выезде, но уступил лома в ответном со счетом 0:1, благодаря чему дальше прошел румынский клуб.

"Во-первых, я сразу хотел бы извиниться перед болельщиками, потому что мы очень хотели добиться положительного результата. К сожалению, не смогли. По каким причинам? Ну, причин всегда может быть много.

Я думаю, что провалили первый тайм. Если мы хотели пройти дальше, то, естественно, так играть нельзя. Соперник нас превосходил во всех компонентах - это нужно признать, отдать должное. Почему? Будем разбираться. Сейчас не имеет смысла говорить об этом.

Второй тайм показал, что мы можем добавить. Наверное, здесь нашлись и эмоции, и силы. Не хватило гола, не хватило точности. Не скажу, что мы наиграли на победу, но имели преимущество во втором тайме. В первом тайме была совсем другая игра. Если проходить такие команды, необходимо играть более качественно.

Естественно, за результат ответственен главный тренер - я готов отвечать за это со всех сторон, я понимаю все это. Ребят сейчас не хотел бы трогать. Это уже внутренняя кухня - предъявлять претензии по качеству, по содержанию игры и так далее. Будем разбираться, по горячим следам это не имеет смысла делать, потому что не готов отвечать на многие вещи. В целом, конечно, очень обидно. Мы рассчитывали на другой результат. Самое главное, что наши болельщики заслуживают большего. Вот за это больше всего обидно", - сказал Карпович.

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