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Лига конференций
Вчера 21:24
 

Исламбек Куат дал громкое обещание перед матчем "Астаны" за группу Лиги конференций

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Исламбек Куат дал громкое обещание перед матчем "Астаны" за группу Лиги конференций ©ФК "Астана"

Полузащитник "Астаны" Исламбек Куат высказался о предстоящем матче квалификации Лиги конференций против норвежского "Бранна", сообщают Vesti.kz.

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Полузащитник "Астаны" Исламбек Куат высказался о предстоящем матче квалификации Лиги конференций против норвежского "Бранна", сообщают Vesti.kz.

Ответная встреча раунда плей-офф состоится завтра, 29 августа в Алматы. В первом матче норвежский клуб обыграл "Астану" со счетом 2:0.

"Мы настроены завтра выиграть, - сказал Куат.

- За счет чего сможете это сделать?

- Мы анализировали прошедший матч. Нет таких команд, у которых нет слабых мест. Завтра вы все увидите", - заключил игрок столичного клуба.


В случае победы по сумме двух матчей, "Астана" выйдет в групповой этап Лиги конференций.

Астана ФК Лига конференций Норвегия Куат Исламбек Футбол

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