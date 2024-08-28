Исламбек Куат дал громкое обещание перед матчем "Астаны" за группу Лиги конференций

Полузащитник "Астаны" Исламбек Куат высказался о предстоящем матче квалификации Лиги конференций против норвежского "Бранна", сообщают Vesti.kz.

Ответная встреча раунда плей-офф состоится завтра, 29 августа в Алматы. В первом матче норвежский клуб обыграл "Астану" со счетом 2:0.

"Мы настроены завтра выиграть, - сказал Куат.

- За счет чего сможете это сделать?

- Мы анализировали прошедший матч. Нет таких команд, у которых нет слабых мест. Завтра вы все увидите", - заключил игрок столичного клуба.

В случае победы по сумме двух матчей, "Астана" выйдет в групповой этап Лиги конференций.