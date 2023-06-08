Игрок "Вест Хэма" вошел в историю футбола

Защитник английского "Вест Хэма" Эмерсон Палмьери дос Сантос вошел в историю футбола. 28-летний итальянец стал первым игроком, кто сумел выиграть все три европейских турнира, сообщают Vesti.kz.

В составе "молотобойцев" Эмерсон стал победителем Лиги конференций. До этого защитник в составе "Челси" стал победителем Лиги Европы в 2019 году и Лиги чемпионов в 2021 году.

Кроме того, Эмерсон с "синими" выигрывал Суперкубок УЕФА (2021). Также защитник в 2021 году в составе сборной Италии стал победителем перенесенного Евро-20210.

Таким образом, за последние четыре года Эмерсон выиграл пять трофеев в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА.

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