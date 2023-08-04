Главный тренер "Ордабасы" высказался о вылете из еврокубков

Главный тренер "Ордабасы" Александр Седнев прокомментировал поражение в ответном мачте второго квалификационного раунда Лиги конференций от польской "Легии". Он отметил, что соперник показал хороший футбол.

"Мы стали свидетелями интересной игры. Легия показала хороший футбол. У обеих команд была разная философия. Атмосфера на трибунах была очень хорошей. Хочу поздравить "Легию" с победой и пожелать успехов в Европе. Сегодня мы проиграли опытной команде с отличными игроками", - цитирует Седнева сайт "Легии".

Напомним, встреча прошла в Варшаве и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. "Легия" выиграла с общим счетом 5:4 и прошла дальше. "Ордабасы" стал первой потерей Казахстана в еврокубках.