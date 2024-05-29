"Фиорентина" против главной сенсации. Где смотреть финал Лиги конференций

В ночь с 29 на 30 мая состоится финал Лиги конференций между греческим "Олимпиакосом" и итальянской "Фиорентиной", передают Vesti.kz.

Решающий матч пройдет в Афинах на стадионе "Айя-София" и начнется в 00:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

"Олимпиакос" называют главной сенсацией нынешнего розыгрыша. Мало кто ожидал, что греки доберутся до финала. Тем более это первая команда своей страны с 1971 года, которой посчастливилось добраться до решающей стадии еврокубкового турнира.

"Фиорентина" еще в прошлом году могла выиграть Лигу конференций, но в финале уступила "Вест Хэму" со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 90-й минуте.

Команды в официальных матчах прежде не встречались. В 12 последних играх "Олимпиакос" потерпел одно поражение. "Фиорентина" в семи последних матчах проиграла лишь однажды, а в четырех еврокубковых финалах лишь раз добивалась успеха.