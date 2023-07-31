"Фиорентина" официально заняла место "Ювентуса" в еврокубках

"Фиорентина" заменит "Ювентус" в розыгрыше лиги конференций 2023/24, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Это произошло после того, как "Ювентус" был исключен из числа участников этого турнира из-за финансовых нарушений. "Фиорентина" закончила предыдущий сезон в Серии А на восьмом месте и не смогла получить путевку в еврокубки, но заняла место "Ювентуса" в Лиге конференций, который завершилс сезон на седьмой строчке.

Напомним, что в прошлом сезоне, в 2022/23 году, "Фиорентина" также участвовала в Лиге конференций и добралась до финала, где потерпела поражение от английского "Вест Хэма".

Ufficiale: è la Fiorentina che va ai preliminari di Conference League! Forza Viola! 💜⚜️#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/fHDKhOIZk0 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) July 31, 2023

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