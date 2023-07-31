Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Лига конференций
Комментарии

"Это будет позор". В "Тоболе" высказались о противостоянии с "Базелем"

"Это будет позор". В "Тоболе" высказались о противостоянии с "Базелем"
©ФК "Тобол"

Гендиректор "Тобола" Андрей Канчельскис в интервью Metaratings.ru поделился впечатлениями от победы команды в гостевом матче над "Базелем" в квалификационном раунде Лиги конференций (3:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"У ребят нормальное настроение после победы над "Базелем". Мы обязаны проходить такие команды. Я был удивлен швейцарской командой, они очень слабые. Если "Тобол" не пройдет "Базель", то это будет позор.

Очень рад, что ребята собрались и после первого тайма перевернули игру в свое русло, обыграли швейцарцев. Мы превосходили "Базель" по всем компонентам. Да, у нашего соперника было два удаления, но они все равно плохо выглядели. Может быть они недонастроились на нас. Теперь они будут знать такую команду - "Тобол", где она находится, пусть учат географию. Мы переиграли их по всем статьям!

Да, "Базель" с большим опытом в еврокубках, много играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но то, какой они командой были раньше, и какие сейчас, - это разные вещи. Не знаю, что с ними происходит. "Тобол" достоин играть в групповом этапе Лиги конференций", - сказал Канчельскис.

"Тобол" примет "Базель" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций 3 августа. Встреча начнется в 20:00 по времени Астаны.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига конференций

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 23:10
Лига конференций
©ФК "Тобол" "Это будет позор". В "Тоболе" высказались о противостоянии с "Базелем"
Сегодня , 15:58
Лига конференций
©twitter.com/acffiorentina "Фиорентина" официально заняла место "Ювентуса" в еврокубках
29 июля, 19:59
Лига конференций
©ФК "Тобол" "Второй тайм решил исход". Капитан "Тобола" прокомментировал победу над "Базелем"
28 июля, 21:07
Лига конференций
©instagram.com/fctobol "Тобол" показал видео из раздевалки после мощной победы над "Базелем"
28 июля, 14:59
Лига конференций
©ФК "Актобе" "Ничего не решено". Карпович прокомментировал победу "Актобе" в матче Лиги конференций
28 июля, 14:48
Лига конференций
©ФК "Тобол" Назван сильнейший клуб Казахстана в Лиге конференций
28 июля, 14:15
Лига конференций
©ФК "Тобол" У "Тобола" новая звезда: он разорвал "Базель" и должен играть в сборной Казахстана
28 июля, 13:08
Лига конференций
©Кадр из видео Появились подробности массовой драки с польскими фанатами в Шымкенте
28 июля, 12:45
Лига конференций
©ФК "Тобол" Хоккейная реализация большинства и печаль Федерера. Как "Тобол" разнес полуфиналиста Лиги конференций
28 июля, 12:23
Лига конференций
©legia.com Казахстанскому клубу грозят санкции от УЕФА из-за поведения болельщиков
28 июля, 09:27
Лига конференций
©Кадр из видео Потасовка произошла между фанатами "Ордабасы" и "Легии"
28 июля, 08:54
Лига конференций
©ФК "Тобол" Главный тренер "Тобола" прокомментировал победу над "Базелем"
28 июля, 08:39
Лига конференций
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" показал видео спорных моментов в матче с "Легией"
28 июля, 08:09
Лига конференций
©ФК "Ордабасы" Видеообзор матча "Ордабасы" - "Легия" в Лиге конференций
28 июля, 07:52
Лига конференций
©ФК "Актобе" Видео разгромной победы "Актобе" в матче Лиги конференций
28 июля, 07:27
Лига конференций
©ФК "Тобол" Видеообзор сенсационной победы "Тобола" в матче Лиги конференций
28 июля, 01:23
Лига конференций
©ФК "Тобол" "Тобол" и "Базель" выдали голевой триллер в матче с двумя удалениями
28 июля, 01:01
Лига конференций
©ФК "Актобе" Разгромной победой завершился матч "Актобе" в Лиге конференций
27 июля, 23:59
Лига конференций
©ФК "Актобе" "Актобе" забил два безответных гола "Торпедо" в первом тайме матча Лиги конференций
27 июля, 23:29
Лига конференций
©ФК "Актобе" "Актобе" понес потери перед матчем Лиги конференций
27 июля, 22:59
Лига конференций
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" упустил победу в стартовом матче еврокубков
27 июля, 21:58
Лига конференций
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" выигрывает у "Легии" после первого тайма матча Лиги конференций
27 июля, 20:35
Лига конференций
©ФК "Ордабасы" "Ордабасы" и "Легия" назвали составы на матч Лиги конференций
27 июля, 15:30
Лига конференций
©ФК "Астана" Ждем повторения? Как казахстанские клубы забивали "Легии", "Базелю" и "Торпедо"
27 июля, 14:51
Лига конференций
©ФК "Ордабасы" Тренер "Ордабасы" сделал громкое заявление на матч Лиги конференций против "Легии"
27 июля, 08:35
Лига конференций
©ФК "Тобол" "Базель" -Тобол". Где смотреть прямую трансляцию матча Лиги конференций
27 июля, 08:05
Лига конференций
©ФК "Актобе" Лига конференций. Прямая трансляция матча "Актобе" с "Торпедо"
27 июля, 07:54
Лига конференций
©ФК "Ордабасы" Прямая трансляция матча "Ордабасы" - "Легия" в Лиге конференций
26 июля, 23:54
Лига конференций
©legia.com Наставник "Легии" оценил "Ордабасы" и назвал самых опасных игроков в казахстанском клубе
26 июля, 23:29
Лига конференций
©fcb.ch Тренер "Базеля" оценил противостояние с "Тоболом" в Лиге конференций

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus