"Это будет позор". В "Тоболе" высказались о противостоянии с "Базелем"

Гендиректор "Тобола" Андрей Канчельскис в интервью Metaratings.ru поделился впечатлениями от победы команды в гостевом матче над "Базелем" в квалификационном раунде Лиги конференций (3:1), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"У ребят нормальное настроение после победы над "Базелем". Мы обязаны проходить такие команды. Я был удивлен швейцарской командой, они очень слабые. Если "Тобол" не пройдет "Базель", то это будет позор.

Очень рад, что ребята собрались и после первого тайма перевернули игру в свое русло, обыграли швейцарцев. Мы превосходили "Базель" по всем компонентам. Да, у нашего соперника было два удаления, но они все равно плохо выглядели. Может быть они недонастроились на нас. Теперь они будут знать такую команду - "Тобол", где она находится, пусть учат географию. Мы переиграли их по всем статьям!

Да, "Базель" с большим опытом в еврокубках, много играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но то, какой они командой были раньше, и какие сейчас, - это разные вещи. Не знаю, что с ними происходит. "Тобол" достоин играть в групповом этапе Лиги конференций", - сказал Канчельскис.