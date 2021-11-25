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Экс-тренер "Кайрата" назвал фаворита и исход матча с "Базелем" в Лиге конференций

Экс-тренер "Кайрата" назвал фаворита и исход матча с "Базелем" в Лиге конференций
©ФК "Кайрат"
Новости спорта Футбол Лига конференций

Бывший наставник "Кайрата" испанец Карлос Алос Феррер дал прогноз на матч группового этапа Лиги конференций с "Базелем". Он считает, что алматинскому клубу удастся добиться ничейного результата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пятого тура пройдет в Алматы и начнется в 21:30. Трансляция будет доступна здесь.

"Откровенно говоря, я не особенно хорошо знаю "Базель". Поскольку именно команде швейцарского клуба в этом сражении нужно больше, чем принимающей стороне, следовательно, гостей справедливо считать фаворитами данного противостояния.

Иногда команды, имеющие возможность играть без давления на них из-за необходимости добывать результат, могут хорошо удивить соперника. Например, в предстоящей встрече "Кайрат" выйдет на поле в расслабленном состоянии, без нервов.

Как всегда, никогда не предсказываю поражений своим бывшим командам. По этой причине думаю - данная встреча может завершиться ничейным исходом", - приводит его слова "РБ".

Напомним, что перед этим матчем "Базель" с восемью очками занимает второе место, а "Кайрат" идет последним, имея в активе всего один балл. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться по этой ссылке.

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Метки:
Кайрат ФК Лига конференций Феррер Карлос

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