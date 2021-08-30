"Будет сложно". Полузащитник "Кайрата" Косович назвал фаворита группы Лиги конференций

Черногорский полузащитник казахстанского "Кайрата" Небойша Косович назвал фаворита группы Лиги конференций. В интервью azerisport.com он отметил сильнейшего в квартете.

Напомним, "Кайрат" в предстоящем раунде турнира сыграет против азербайджанского "Карабаха", швейцарского "Базеля" и кипрского "Омонии".

"Думаю, это сложная группа, потому что все команды хороши. У всех есть шанс пройти в следующую стадию. "Карабах" – отличная команда. Она постоянно занимает высокие места в чемпионате, успешно выступает в Европе. У "Карабаха" есть хорошие шансы на выход из группы.

Также будет интересно сыграть против Марко Вешовича (смеется). Я поговорю с ним. Вскоре мы увидимся с ним в лагере сборной Черногории и проведем обсуждения (смеется).

У "Кайрата" тоже есть шанс, просто надо это показать на поле. Будет сложно. Фаворитом группы является "Базель", - отметил Косович.

С расписанием этих игр можно ознакомиться здесь.

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