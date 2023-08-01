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"Базель" столкнулся с проблемами перед прилетом в Казахстан на матч Лиги конференций

"Базель" столкнулся с проблемами перед прилетом в Казахстан на матч Лиги конференций
©fcb.ch

Издание Srf.ch сообщило о трудностях, с которыми столкнулся швейцарский "Базель" перед поездкой в Костанай на ответный матч с "Тоболом", который состоится в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первой встрече в Швейцарии "Тобол" одержал победу со счетом 3:1.

"Базелю" предстоит отыграть поражение со счетом 1:3 от "Тобола" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. И без того непростой путь в Казахстан будет еще более тяжелым:

- Из-за того, что самолет не был готов вовремя, "Базелю" пришлось срочно перенести рейс на вторник. Вместо запланированного вылета в полдень, рейс теперь отправляется в десять часов вечера (в два часа ночи по времени Астаны в среду).

- В связи с тем, что это время отпусков, не удалось забронировать самолет для полета по всему маршруту.

- Из-за военных действий на Украине придется отклонится от маршрута, что приведет к почти часовой остановке с дозаправкой в столице Грузии Тбилиси.

- После этого предстоит еще один трехчасовой перелет, а затем команда и персонал приземлятся в среду около десяти часов утра по швейцарскому времени (14:00 по времени Астаны) - после восьми часов в пути и примерно на десять часов позже, чем планировалось изначально.

Таким образом, "Базель" прибудет в Костанай примерно за 30 часов до начала матча. Матч в Казахстане начнется в 16.00 по швейцарскому времени", - пишет издание.

Ответный матч квалификации Лиги конференций пройдет 3 августа в Костанае. Начало в 20:00.

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Метки:
Лига конференций Тобол ФК Казахстан Швейцария

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