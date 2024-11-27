Бабаян рассказал о трансфере игрока сборной в "Астану", матче с "Челси" и "Астана Арене"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян выступил на пресс-конференции перед матчем четвертого тура общего этапа Лиги конференций против португальского "Витории", передает корреспондент Vesti.kz.

Бабаян рассказал о подготовке к матче с португальским клубом, будущих сборах в декабре и задачах в Лиге конференций.

"Витория" набрала максимальное количество очков, очень стабильная команда, они фавориты в этой игре. Но мы попытались максимально подготовиться. Игра на Суперкубок мы надеемся поможет нам в плане тонуса. Все понимают, что это будет сложный матч. Что касается будущих сборов. Пока мы не нашли соперника. Куда-то далеко лететь не хочется, рядом найти не получается. "Астана-Арена"? Пока там поле не готово, скорее всего, будем готовится в Алматы. Можем ли выйти из группы? Изначально, у нас даже задачи выйти в группы не было. Сейчас есть конкретная задача - победить "Виторию". А дальше уже посмотрим".

Кроме того, тренер ответил на слова Кайрата Боранбаева о том, что его клуб не будет выставлять второй состав на еврокубки, как это было в случае с "Астаной":

"Ответ уже был от руководства. Но мы уже четко обозначили свою позицию. Может они уже заложили бюджет на чартеры. Все зависит от стечения обстоятельств и вы знаете в каком календаре мы находились".

В декабре "Астане" также предстоит сыграть с "Челси". Бабаян отметил значимость и повышенный интерес к этой встрече.

"Все обращается по билетам на "Челси". Ажиотаж бешеный, я не знаю, где они все поместятся. И это конечно большая реклама для всего казахстанского футбола".

Также наставник столичного клуба высказался об Армане Кенесова и слухах об интересе к Яну Вороговскому из РПЛ:

"Кенесов? Да, это наш футболист, он тренируется с нами. Мы рассчитываем на него в следующем году. Касательно Вороговского, все это на уровне слухов, я не могу это комментировать. Ян готовится к игре".

Напомним, что матч "Астана" - "Витория" пройдет 28 ноября в Алматы на стадионе "Центральный". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по казахстанскому времени.

После трех сыгранных матчей в общем этапе Лиги конференций в активе "Астаны" три очка. Команда Бабаяна занимает 25-место в таблице и на данный момент не выходит в следующую стадию турнира.