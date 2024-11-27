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Бабаян рассказал о трансфере игрока сборной в "Астану", матче с "Челси" и "Астана Арене"

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Бабаян рассказал о трансфере игрока сборной в "Астану", матче с "Челси" и "Астана Арене" ©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян выступил на пресс-конференции перед матчем четвертого тура общего этапа Лиги конференций против португальского "Витории", передает корреспондент Vesti.kz

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Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян выступил на пресс-конференции перед матчем четвертого тура общего этапа Лиги конференций против португальского "Витории", передает корреспондент Vesti.kz

Бабаян рассказал о подготовке к матче с португальским клубом, будущих сборах в декабре и задачах в Лиге конференций. 

"Витория" набрала максимальное количество очков, очень стабильная команда, они фавориты в этой игре. Но мы попытались максимально подготовиться. Игра на Суперкубок мы надеемся поможет нам в плане тонуса. Все понимают, что это будет сложный матч. 

Что касается будущих сборов. Пока мы не нашли соперника. Куда-то далеко лететь не хочется, рядом найти не получается. "Астана-Арена"? Пока там поле не готово, скорее всего, будем готовится в Алматы. 

Можем ли выйти из группы? Изначально, у нас даже задачи выйти в группы не было. Сейчас есть конкретная задача - победить "Виторию". А дальше уже посмотрим". 

Кроме того, тренер ответил на слова Кайрата Боранбаева о том, что его клуб не будет выставлять второй состав на еврокубки, как это было в случае с "Астаной": 

"Ответ уже был от руководства. Но мы уже четко обозначили свою позицию. Может они уже заложили бюджет на чартеры. Все зависит от стечения обстоятельств и вы знаете в каком календаре мы находились". 

В декабре "Астане" также предстоит сыграть с "Челси". Бабаян отметил значимость и повышенный интерес к этой встрече. 

"Все обращается по билетам на "Челси". Ажиотаж бешеный, я не знаю, где они все поместятся. И это конечно большая реклама для всего казахстанского футбола". 

Также наставник столичного клуба высказался об Армане Кенесова и слухах об интересе к Яну Вороговскому из РПЛ: 

"Кенесов? Да, это наш футболист, он тренируется с нами. Мы рассчитываем на него в следующем году. Касательно Вороговского, все это на уровне слухов, я не могу это комментировать. Ян готовится к игре". 

Напомним, что матч "Астана" - "Витория" пройдет 28 ноября в Алматы на стадионе "Центральный". Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по казахстанскому времени. 

После трех сыгранных матчей в общем этапе Лиги конференций в активе "Астаны" три очка. Команда Бабаяна занимает 25-место в таблице и на данный момент не выходит в следующую стадию турнира. 

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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