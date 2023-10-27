Бабаян объяснил первую победу "Астаны" в Лиге конференций

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал исход матча групповой стадии Лиги конференций с косовским "Балкани", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Приштине завершилась победой казахстанского клуба со счетом 2:1.

"Был очень хороший первый тайм в нашем исполнении. Мы планировали не дать сопернику играть в их комбинационный футбол. У нас это получилось. Забили два гола. Единственное что разочаровало, это пропущенный гол сразу же после забитого. Во втором тайме был позиционный футбол, мы играли больше по счету. У нас долго не было тренировочного процесса. Как вы знаете, у нас играют 16 "сборников". Более того, такое катастрофического качества поле сыграло свою роль. Определенное давление со стороны соперника на нас было. В каких-то моментах нам повезло. Тем не менее, были и моменты, в которых мы должны были забивать. Перед игрой я сказал ребятам, что нужно вернуться в гонку за выход из группы. Эта победа придаст нам уверенности в следующих матчах. Самое главное - мы показали характер на поле", - заявил Бабаян на пресс-конференции.