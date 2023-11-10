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Новости спорта Футбол Лига конференций

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Как Астане выйти в плей-офф Лиги конференций? Все может решиться досрочно

Как Астане выйти в плей-офф Лиги конференций? Все может решиться досрочно
©ФК "Астана"

В "Астане" вряд ли довольны исходом матча четвертого тура группового этапа Лиги конференций с "Балкани" (0:0). Однако эта ничья не стала большой проблемой для столичных, так как они оказались на втором месте в таблице группы С. Корреспондент Vesti.kz - о том, что нужно сделать "Астане" для выхода в плей-офф.

Накануне "Астана" принимала на своем поле косовский "Балкани", но зрители голов так и не дождались. А во втором матче группы "Виктория" дома обыграла загребское "Динамо" благодаря единственному мячу. И в итоге ситуация в квартете следующая:

Как "Астане" досрочно выйти в плей-офф Лиги конференций

Да, "Астана" хуже "Балкани" по разнице забитых и пропущенных, но по очным встречам она опережает косоваров, так как у казахстанского клуба есть победа над соперником и ничья. Поэтому столичные выше в турнирной таблице.

Теперь для выхода в плей-офф подопечным Григория Бабаяна достаточно обыграть 30 ноября "Динамо", и дождаться, чтобы в этот же день "Виктория" добыла выездную победу над "Балкани". Встреча между "Астаной" и "Динамо" пройдет на "Астана Арене".

Конечно, с загребцами легко быть не может. В последнее время они находятся в плохой форме, но нужно понимать, что это клуб, которому "Астана" проиграла все пять матчей за последние пять лет (общий счет - 1:14). Причем три встречи состоялись в последние четыре месяца (1:11).

С другой стороны, не все так однозначно и в матче между "Балкани" и "Викторией". Чешский клуб уже обеспечил себе первое место и выход в 1/8 финала Лиги конференций. И непонятно, насколько велика будет мотивация пльзеньцев в игре с "Балкани" в Косове.

Но если все сложится благополучно, то у "Виктории" после пяти туров будет 15 очков, у "Астаны" - семь, у "Балкани" - четыре, а у "Динамо" - три. И в таком случае последний тур уже ничего не будет решать. Потому что даже если "Астана" проиграет в гостях "Виктории", а "Балкани" одолеет "Динамо", то при равенстве очков будет учитываться, что "Астана" сыграла лучше с косоварами в личном противостоянии.

Поэтому настрой на игру 30 ноября должен быть запредельным. И там от "Астаны" будут ждать гораздо большего, чем команда показала во вчерашнем матче с "Балкани". Тем более в "Динамо" все будут предельно мотивированы, чтобы побороться за второе место. Хотя даже оно не убережет команду от критики, ведь такого провала от загребцев фанаты не ожидали.

Что дает команде второе место? У первой строчки куда больше привилегий

Здесь все не так, как в условной Лиге чемпионов, где две лучшие команды из группы автоматически проходят в плей-офф. В Лиге конференций прямое попадание в 1/8 финала получает лишь победитель квартета. Поэтому "Виктория" уже недосягаема и может быть спокойна: 7 и 14 марта они сыграют за выход в четвертьфинал вне зависимости от того, как завершатся два последних матча групповой стадии.

А вот обладателю второго места придется сыграть дополнительный матч плей-офф. Соперничать придется с одной из команд, которые финишируют третьими в групповом этапе Лиги Европы. И победитель этих противостояний пройдет дальше, в 1/8 финала. 

Поэтому если "Астане" удастся пробиться в плей-офф со второго места, то новый сезон команда начнет уже в феврале. Потому что игры этой стадии проводятся 15 и 22 февраля, а жеребьевка пройдет заблаговременно, 18 декабря.

Отметим, что перед очным матчем с "Динамо" у "Астаны" не будет официальных матчей, в то время как соперник успеет провести две игры в чемпионате Хорватии. Что касается противостояния с "Викторией" 14 декабря, то до того момента у "Астаны" запланирован один матч (с "Динамо"), а у "Виктории" - аж семь. Поэтому в плане игрового тонуса клубы подойдут к матчам в неравных условиях.

Фото: UEFA Conference League, ФК "Виктория", ФК "Динамо Загреб", ФК "Астана"©

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Метки:
Футбол Лига конференций Астана ФК Казахстан Астана Лига чемпионов Лига Европы Бабаян Григорий

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