В "Астане" оценили соперников по основному раунду Лиги конференций

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в интервью Meta-ratings.kz оценил итоги жеребьевки общего этапа Лиги Конференций, передает Vesti.kz.

"У нас времени не было проанализировать ситуацию, мы готовились к "Кайрату". Пока не знаем, где пройдет матч с "Челси". Мы рады, что такие команды, как "Челси" и "Витория" приедут к нам. В целом, все соперники серьезные. Может быть, наш стадион будет готов к этому времени (к матчу с "Челси", - прим.авт.). Самое главное это то, что такие команды приедут в Казахстан", - сказал Бабаян.