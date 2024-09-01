В "Астане" оценили соперников по основному раунду Лиги конференций
Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в интервью Meta-ratings.kz оценил итоги жеребьевки общего этапа Лиги Конференций, передает Vesti.kz.
Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в интервью Meta-ratings.kz оценил итоги жеребьевки общего этапа Лиги Конференций, передает Vesti.kz.
"У нас времени не было проанализировать ситуацию, мы готовились к "Кайрату". Пока не знаем, где пройдет матч с "Челси". Мы рады, что такие команды, как "Челси" и "Витория" приедут к нам. В целом, все соперники серьезные. Может быть, наш стадион будет готов к этому времени (к матчу с "Челси", - прим.авт.). Самое главное это то, что такие команды приедут в Казахстан", - сказал Бабаян.
Напомним, помимо "Челси" соперниками "Астаны" в рамках общего этапа Лиги Конференций станут кипрские АПОЭЛ и "Пафос", португальская "Витория" (Гимарайнш), валлийский "Нью-Сейнтс" и сербский ТСЦ.
Отметим, что "Астана" пробилась в Лигу Конференций пройдя три квалификационных раунда, обыграв молдавский "Милсами", румынский "Корвинул" и норвежский "Бранн".
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