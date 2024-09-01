Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига конференций
Вчера 23:49
 

В "Астане" оценили соперников по основному раунду Лиги конференций

  Комментарии

Поделиться
В "Астане" оценили соперников по основному раунду Лиги конференций ©ФК "Астана"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в интервью Meta-ratings.kz оценил итоги жеребьевки общего этапа Лиги Конференций, передает Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в интервью Meta-ratings.kz оценил итоги жеребьевки общего этапа Лиги Конференций, передает Vesti.kz.

"У нас времени не было проанализировать ситуацию, мы готовились к "Кайрату". Пока не знаем, где пройдет матч с "Челси". Мы рады, что такие команды, как "Челси" и "Витория" приедут к нам. В целом, все соперники серьезные. Может быть, наш стадион будет готов к этому времени (к матчу с "Челси", - прим.авт.). Самое главное это то, что такие команды приедут в Казахстан", - сказал Бабаян.

Напомним, помимо "Челси" соперниками "Астаны" в рамках общего этапа Лиги Конференций станут кипрские АПОЭЛ и "Пафос", португальская "Витория" (Гимарайнш), валлийский "Нью-Сейнтс" и сербский ТСЦ.

Отметим, что "Астана" пробилась в Лигу Конференций пройдя три квалификационных раунда, обыграв молдавский "Милсами", румынский "Корвинул" и норвежский "Бранн".

Лига конференций Астана ФК Еврофутбол Футбол Челси

Реклама

Живи спортом!