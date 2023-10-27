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Новости спорта Футбол Лига конференций
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"Астана" узнала цену первой победы в группе Лиги конференций

"Астана" узнала цену первой победы в группе Лиги конференций
©instagram.com/fca.astana

"Астана" выиграла первый матч на групповом этапе Лиги конференций, обыграв на выезде косовский "Балкани" (2:1), сообщают Vesti.kz.

Этим успехом столичный клуб заработал 0,5 очка для рейтинга страны.

"500 000 ЕВРО + 0,5 ОЧКА

"Астана" добыла важную для всего казахстанского футбола победу. Ее ценность в том, что клуб заработал для рейтинга страны 0,5 очка (2 очка делятся на количество участников от страны - 4). Это больше, чем в квалификационных раундах. Там за победу давали по одному очку, и его тоже надо было делить на 4.

Прямо сейчас Казахстан занимает 33-ю строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Совсем чуть-чуть не хватает для вхождения в 32 лучшие страны Европы. Это дает право обладателю Кубка или серебряному призеру сыграть в Лиге Европы со своей "подушкой безопасности". Вторая победа над "Балкани" может открыть новые горизонты в этом направлении.

Ну и бонус в 500 000 евро на дороге не валяется!", - пишет телеграм-канал Серый CARDINAL.

Матчи четвертого тура пройдут 9 ноября. Сыграют "Астана" - "Балкани", "Виктория" (Пльзень) - "Динамо" (Загреб). С турнирным положением команд в квартете С можно ознакомиться здесь.

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Метки:
Астана ФК Лига конференций

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