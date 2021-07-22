Астана стала фаворитом для проведения финала еврокубка УЕФА

В ближайшие годы в Казахстане, а именно в Астане может пройти один финальный матч одного из еврокубковых турниров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Между Европейский футбольным союзом (УЕФА) и Казахстанской федерацией футбола (КФФ) уже состоялись конструктивные переговоры по поводу организации финала еврокубков. В частности, речь идет о финальном матче Лиги конференций сезона-2027/28. В УЕФА высоко оценивают шансы Астаны принять эту игру, более того, на данный момент столица Казахстана фаворит в этом плане.

Стадион "Астана Арена" соответствует требованиям для проведения игры подобного масштаба, за исключением нынешнего покрытия - оно, как известно, искусственное. Но по этому вопросу тоже не должно возникнуть сложностей, поскольку специально для финала Лиги конференций на стадионе "Астана Арена" поменяют газон на натуральный. Это будет временной мерой - вскоре на спортивный объект вернут искусственное покрытие.

Добавим, что помимо еврокубков, в долгосрочные планы КФФ также входит заявка для проведения юношеского или молодежного чемпионата Европы. Но для этого потребуется несколько новых стадионов, которые уже строят или планируют строить в крупных городах страны.

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