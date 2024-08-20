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Лига конференций
Вчера 20:16
 

"Астана" показала прибытие на решающий выезд в еврокубках (Фото)

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"Астана" показала прибытие на решающий выезд в еврокубках (Фото) ©ФК "Астана"

ФК "Астана" в соцсетях опубликовала фотографии с прибытия в Норвегию на первый матч раунда плей-офф Лиги конференций против "Бранна", сообщают Vesti.kz.

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ФК "Астана" в соцсетях опубликовала фотографии с прибытия в Норвегию на первый матч раунда плей-офф Лиги конференций против "Бранна", сообщают Vesti.kz.

"Сәлем, Норвегия!" - подписала публикацию пресс-служба столичного клуба.

Игра в городе Берген пройдет 22 августа. Ответная встреча раунда плей-офф турнира состоится в Алматы 29 августа.

В случае успеха в этом противостоянии "Астана" выйдет в групповой этап Лиги конференций.

Напомним, ранее столичный клуб прошел молдавский "Милсами" и румынский "Корвинул".


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