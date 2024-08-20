"Астана" показала прибытие на решающий выезд в еврокубках (Фото)
©ФК "Астана"
ФК "Астана" в соцсетях опубликовала фотографии с прибытия в Норвегию на первый матч раунда плей-офф Лиги конференций против "Бранна", сообщают Vesti.kz.
ФК "Астана" в соцсетях опубликовала фотографии с прибытия в Норвегию на первый матч раунда плей-офф Лиги конференций против "Бранна", сообщают Vesti.kz.
"Сәлем, Норвегия!" - подписала публикацию пресс-служба столичного клуба.
Игра в городе Берген пройдет 22 августа. Ответная встреча раунда плей-офф турнира состоится в Алматы 29 августа.
В случае успеха в этом противостоянии "Астана" выйдет в групповой этап Лиги конференций.
Напомним, ранее столичный клуб прошел молдавский "Милсами" и румынский "Корвинул".
Реклама