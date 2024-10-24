"Астана" объявила состав на матч Лиги конференций с "Нью-Сэинтс"

Стали известны составы "Астаны" и валлийского "Нью-Сейнтс" на матч 2-го тура общего этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет в Шрусбери (Англия) в ночь с 24 на 25 октября и начнется в 00:00 по казахстанскому времени.

Стартовый состав "Нью-Сэинтса": Коннор Робертс (В) – Дэниэл Редмонд, Джек Боденем, Дэниэл Дэвис, Джош Дэниэлс – Дэн Уильямс, Рори Холден, Лео Смит – Райан Броббел, Деклан Макманус, Джордан Уильямс;

Резерв: Джек Эдвардс (В) – Бен Вуллэм, Нэйтан ДофороДжош Паск, Блейн Хадсон, Харрисон Макгэхи, Эшли Бейкер, – Джейк Кэнаван, Адриан Цеслевич, Бен Кларк, – Адам Уилсон, Шон Брэдли,

Стартовый состав "Астаны": Александр Заруцкий (В) – Тимур Досмагамбетов, Марат Быстров, ​Бранимир Калаица, Абзал Бейсебеков – Барнс Осей, Исламбек Куат, Эльхан Астанов, Ннамди Аханону, Станислав Басманов – Рамазан Каримов;

Резерв: Мухаммеджан Сейсен (В) – Максим Мамонтов, Тимур Токенов, Санжар Ануаров – Андрей Березуцкий, Батырхан Мустафин, Нуралы Жаксылык;

Дебютанты и воспитанники. Кого из молодых "Астана" отправила в Англию на Лигу конференций?

Напомним, "Астана" стартовала на общем этапе ЛК с домашней победы над сербским "ТСЦ Бачка-Топола" (1:0), а "Нью-Сейнтс" гостях уступил итальянской "Фиорентине" (0:2).